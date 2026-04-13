◇プロ野球セ・リーグヤクルト2-0巨人（4月12日、東京ドーム）6回までヤクルトの高梨裕稔投手に完全に抑え込まれていた巨人打線。7回1アウトの場面で打席に入った中山礼都選手がセンター前にボールを運び、“完全投球”を防ぎました。「チーム的にもノーヒットでしたが、そういう意識はなく、ピッチャーとの勝負で自分がしっかり結果を残せるようにという感じで入りました」試合後、こう語った中山選手。開幕から4戦はスタメン出