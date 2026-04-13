中国雲南省の昆明南駅とラオスの首都ビエンチャン駅を結ぶ中国・ラオス鉄道国際旅客列車は4月12日に運行3週年を迎えました。これまでに累計3190本余りが運行され、120余りの国と地域からの延べ80万人以上の越境旅客を輸送しました。安全かつ安定した秩序ある運行により、中国とラオス間の人的交流、経済・貿易協力、文化交流促進の大きな力となっています。中国・ラオス鉄道国際旅客列車は2023年4月13日の開通以来、安全、効率、利