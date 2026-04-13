◇パ・リーグ日本ハム7―11ソフトバンク（2026年4月12日エスコンF）今年の日本ハムの背番号66はやっぱり、桁違いだ。万波中正外野手（26）が3安打2打点で今季初の猛打賞に、頬を緩めた。「嫌な流れでしたが、初回から1点を返すことができたので、攻撃としても良い出だしだったと思います」先発・有原が清宮幸の適時失策も絡んで3失点して迎えた初回1死満塁、松本晴の147キロ直球を中前に運んだ。「ラッキーヒットでし