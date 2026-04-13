◇パ・リーグソフトバンク11―7日本ハム（2026年4月12日エスコンF）ソフトバンク・周東佑京外野手（30）が12日の日本ハム戦で決勝のホームを踏み、ダメ押しの1号2ランなど猛打賞の活躍だ。アレルギー症状による欠場もあったが、病み上がりの練習で不振だった打撃が改善。守護神・杉山一樹投手（28）が左手骨折で離脱する緊急事態を埋めるように打線は今季最多17安打11得点。3連勝でリーグ10勝一番乗りし、対日本ハムは2002