横山武がＪＲＡ通算８００勝中山１０Ｒをストレイトトーカーで制し、横山武史騎手（２７）＝美浦・鈴木伸＝が達成。現役２３人目。「関係者やファンのみなさん、頑張ってくれる馬に感謝しています。毎年１００勝以上させていただいて、去年７００勝、その前６００勝と、毎年のように達成できることに感謝しています。大きいところ、特にＧ１を勝ちたいと思いますので声援をお願いします」と話した。