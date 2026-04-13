◇パ・リーグソフトバンク11―7日本ハム（2026年4月12日エスコンF）首位を走るソフトバンクに激震が走った。昨季セーブ王の杉山が12日、ベンチを殴打したことによる左手骨折で出場登録を抹消された。前日11日の日本ハム戦で4点リードの9回に登板。白星で締めくくったが、2安打1四球で1点を失っていた。直後に自らへのふがいなさから感情を抑えられなかった。12日の試合前に報道対応した小久保監督は「信頼を築き上げる