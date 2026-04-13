◇パ・リーグソフトバンク11―7日本ハム（2026年4月12日エスコンF）左肩甲骨亀裂骨折で欠場したソフトバンク・今宮に代わり、「9番・遊撃」でスタメン出場の川瀬が殊勲の飛球を放った。5―5とした5回1死一、三塁、有原から中犠飛で勝ち越し、この1点が決勝点となった。「とにかくなんとかしたかった。同じことを繰り返さないようにと思った」初回は2死満塁、3回も2死一、三塁とチャンスで凡退しており、3度目の正直とな