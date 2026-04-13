「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）桜が舞う仁川で１番人気の２歳女王スターアニスが輝いた。中団から上がり最速タイの末脚で突き抜け、２馬身半差の快勝。最優秀２歳牝馬の桜花賞制覇は、２３年リバティアイランド以来３年ぶり１２度目。２着には５番人気のギャラボーグ、３着には１２番人気のジッピーチューンが入った。なお４着アイニードユー、５着アランカールまでの上位５頭はオークス（５月２４日・東京）の優先出走権を