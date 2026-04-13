ヒップホップユニット「CreepyNuts」が11日（日本時間12日）、米カリフォルニア州で開かれた世界最大級の野外音楽祭「コーチェラ・フェスティバル」に初出演した。世界的にヒットした「Bling―Bang―Bang―Born」や「オトノケ」など12曲を披露。R―指定（34）の日本語ラップと、世界一に輝いたことのあるDJ松永（35）のターンテーブル技術に観客は大興奮。最後にR―指定は日本語で「日本からラップとDJという武器だけを持っ