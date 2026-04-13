◇パ・リーグソフトバンク11―7日本ハム（2026年4月12日エスコンF）ソフトバンク先発の松本晴は2回2/3を5失点。シーズン3戦目の登板で、ここまでは安定感ある投球でいずれも勝利投手になっていたが、この日は8安打を浴び、序盤でマウンドを降りた。本人も「先発としての役割が果たせず、短いイニングで降板してしまい、チームに申し訳ないです」と反省しきりだった。