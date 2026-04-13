【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 0−5 バイエルン（日本時間4月12日／ミラントア・シュタディオン）【映像】藤田譲瑠チマにブチギレ！→突き飛ばして“一触即発”の瞬間ザンクト・パウリに所属する日本代表MFの藤田譲瑠チマが、バイエルンに所属するフランス代表FWのミカエル・オリーセを苛立たせた。ブンデスリーガを代表する最強アタッカーを止めるために行った行為が怒りの原因となっている。ザンクト・パウリは日本時間4月