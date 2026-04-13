◇パ・リーグソフトバンク11―7日本ハム（2026年4月12日エスコンF）3―5の4回から3番手で登板したソフトバンクの上茶谷が、2季ぶりの白星を手にした。3回無失点の好投でチームの逆転を呼び「今日みたいな役割ができたら一番いい」と手応えを口にした。DeNAから加入2年目の今季は先発枠入りを目指したが、チーム事情で中継ぎに回った。安定感のある投球で複数イニングもこなす貴重な存在で、小久保監督も「今日は何とい