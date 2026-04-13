バレーボールのSVリーグ女子は、チャンピオンシップ・セミファイナルに進出する4チームが12日に出揃った。【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突第3週は日本開催すでにレギュラーシーズン優勝のNECレッドロケッツ川崎は、11日に一足はやく準決勝への切符を手にした。12日に3試合が行われ、昨季優勝の大阪マーヴェラス（レギュラーシーズン4位）がヴィクト