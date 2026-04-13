モデルの山田優（41）が11日、Instagramを更新。パッキングや自宅キッチンで料理をしている動画を公開し、注目を集めている。【映像】山田優の豪邸と話題の自宅お手洗いこれまでにも広々としたキッチンで玉子焼きを作る動画や、らっきょうを剥いている姿、バスルームやトイレなど、自宅の様子をInstagramに投稿してきた山田。「こんな美人でカッコよくて玉子焼き作ってくれるお母さんで、お子さん幸せだよ」「ホテルみたいなお