◇パ・リーグ日本ハム7―11ソフトバンク（2026年4月12日エスコンF）2週間前と同じ光景が広がった。日本ハムは今季ワーストの11失点。2連敗で勝率5割となった。ソフトバンクには3戦計28安打13得点しながら3連敗した開幕3連戦同様、2戦20安打10得点でも勝てず新庄監督は「（投手陣が）17安打も打たれたら、この点差になりますよ」と苦笑いするしかなかった。先発・有原は初回に清宮幸の適時失策など不運も重なり3失点。一