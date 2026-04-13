将来的な人手不足などに対応するため、ワンマン運転の拡大を進めるＪＲ東日本は、２０２２年３月からワンマン運転を実施している相模線（茅ヶ崎―橋本駅間）の車両に、近く、人工知能（ＡＩ）を用いた新たな人物検知機能を導入する。駅発車時に車両に接近する人物を検知し、運転士に通知することで、安全性を高めるのが目的だ。（北川穂高）ＪＲ東日本横浜支社管内では、相模線をはじめ、２４年３月に鶴見線（鶴見―扇町・大川