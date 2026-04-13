「忘れな草賞」（１２日、阪神）最後方を進んだ７番人気のジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島）が大外を力強く突き抜けた。３角を過ぎたあたりで徐々に進出開始。鞍上のゴーサインとともに上がり最速の末脚を繰り出し、他馬をまとめてのみ込んだ。今村聖奈は「懸念材料が多かったですが、厩舎の方がいろいろ努力してくださいました。リズム良く馬の力を信じた分、最後は弾けてくれた」と満面の笑み。寺島師も「すごい脚