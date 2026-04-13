大の里と豊昇龍の「大豊（たいほう）時代」は来ているのか――。3月の大相撲春場所（エディオンアリーナ大阪）は関脇・霧島が12勝3敗で3度目の優勝を飾り、大関再昇進を果たした。懸賞総数は2481本（1本7万円）で、地方場所の最多記録を更新。人気は相変わらずだ。しかし、本来は主役のはずの両横綱には不甲斐なさが目立った。綱とりの安青錦の不振はあったが、またしても誰が優勝するのか分からない「混戦場所」を演出した最大の