2026年度予算が7日の参院本会議で、与党の自民党、日本維新の会に加え、野党の日本保守党などの賛成多数で可決され、成立した。衆院での予算審議では、圧倒的な勢力を持つ高市政権に対し、野党第1党として対峙（たいじ）した中道改革連合は必ずしも十分な存在感を発揮できたとは言えない。立憲民主党で代表も務めた中道改革連合のキーパーソンがFNNの単独取材に応じ、衆院選大敗、その後の支持率の伸び悩み、そして今後の党勢浮揚