「どげんかせんといかん、リターンズですね」9日、元宮崎県知事でタレントの東国原英夫氏（68）が会見を開き、’27年1月に任期満了となる宮崎県知事選への出馬を表明した。記者から知事選のキャッチフレーズを問われた東国原氏は、自身が’07年に県知事に就任した際のフレーズを引き合いに出しつつ、「宮崎の衰退が止まらない。ゲームチェンジャーが必要と思い、再チャレンジを決意した」と立候補の意図を説明。’22年12月の知事選