パワハラがこれだけ社会問題になっても、相変わらず「自分は特別」だと思い込んでいる人間は絶えない。しかも、そうした人物を放置する会社もある。投稿を寄せた茨城県の40代男性（年収500万円）は、かつて勤務していた食品工場で、目を疑うような組織の腐敗を目の当たりにした。当時男性は、直属の上司が執拗なパワハラを受けていたという。人事は「これ以上どうすればいいんだよ」と匙を投げる限界に達した男性は上司に対して、