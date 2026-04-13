役職がついたからといって、その人物が相応の器を持っているとは限らない。中には現場の士気を果てしなく下げてくる上司もいる。60代男性（医療・福祉・介護／年収550万円）が「こんな上司はいらない」と確信したエピソードを寄せた。（文：篠原みつき）最終的に「正しいと思われる方向へ向かって処理がされた」けど……男性が病院での業務中に直面したのは、管理職の雑な対応だった。部署内でトラブルが生じた際、その上司は事実