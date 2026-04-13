物価高の影響は、意外なほど身近なところにまで及んでいる。この前まで当たり前に買えていた食材が、いつの間にか食卓から消えているなんて話も珍しくない。福岡県の40代女性（年収100万円）は、食品製造工場で事務として働いている。ある日、普段は滅多に出回らない客注品の余剰分またはキャンセル分が奇跡的に社販に出され、女性は「即購入した」という。「この情勢で値上げがひどくて食べられないんだ」しかし、同時期に他にも