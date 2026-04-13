本来は中立な立場で職場環境を整えるはずの人事が、特定の社員と結託して暴挙に出たら――。投稿を寄せた40代女性の職場では、「なんでもHR（※編注：人事のこと）に文句を言う新人」がいたのだそう。その新人は気に入らないことや、思い通りにならないことがあると、すぐに社長や人事など「周りの人を巻き込んで大騒ぎ」していた。暴走した人事が「嫌がらせのメッセージのメールを送付」そして困ったことに、人事は完全に機能して