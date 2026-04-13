今年も、新入社員の皆様が期待を胸に入社されているかと思います。しかし、いざ入社して配属されると、運任せの配属に「配属ガチャ」を感じたり、「上司ガチャ」を感じたりする方が多いと言われています。皆様はいかがでしょうか？今回は、そんなガチャの中でも「上司ガチャ」を感じた際の対処法についてご紹介してまいります。（文：働きがい創造研究所社長田岡英明）最近の「ハズレ上司」の原因はコミュニケーション不足？上司