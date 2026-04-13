◆春季高校野球和歌山県大会▽１回戦智弁和歌山１１―３市和歌山＝８回コールド＝（１２日・和歌山市紀三井寺）今秋のドラフト候補で最速１５１キロ右腕の市和歌山・丹羽涼介（３年）が１回戦の智弁和歌山戦に先発し、６回を投げ４安打５失点（自責１）、７四死球を与え９９球で降板。チームはコールド負けを喫した。最速１４５キロをマークも「球数が多くて球速が落ちた。ピッチャーとしていけないこと。６回で１００球は多