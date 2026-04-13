「HIDEKI SINGLES Vol.1」 デビュー55周年を迎えるスーパースター西城秀樹さん。デビュー55年目に突入する今年、サブスク配信スタートが決定した。第一弾として、西城秀樹の誕生日である４月13日に1972年のデビューから1982年までのシングル曲43曲を「HIDEKI SINGLES Vol.1」として、主要音楽ストリーミングサービス/ダウンロードサイトにて配信スタート。「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」「激しい恋」「情熱の嵐」「ブー