今日13日(月)も広い範囲で花粉の飛散が続くでしょう。東北は「スギ」、関東や東海などは「ヒノキ」花粉がピークとなっています。花粉の飛散量は、仙台や東京、名古屋は「極めて多い」レベルでしょう。大型連休頃までは花粉の飛散が続くため、引き続き対策をしてお過ごしください。今日13日は仙台・東京・名古屋で「極めて多い」今日13日(月)も広い範囲で花粉の飛散が続くでしょう。東北はスギ花粉が主体ですが、関東から西ではヒノ