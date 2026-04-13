◆関東大学サッカーリーグ２部▽第２節城西大３―２流通経大（１２日・ＪＯＳＡＩＳＰＯＲＴＳＦＩＥＬＤ）違法薬物問題で無期限活動停止となっていた流通経大は、同措置が解除されてから初の公式戦に臨み、再出発した。初戦は城西大に２―３で敗北。２点ビハインドから後半に追いついたが、後半３１分に再び勝ち越された。流通経大は３月上旬、同大学のサッカー部員５人による違法薬物使用の疑いがあったとして、茨城