◆ファーム・リーグＤｅＮＡ１―３巨人（１２日・平塚）巨人の戸郷翔征投手（２６）が１２日、“菅野式”の新フォームで７回４安打１失点の好投を見せ、今季公式戦初勝利を挙げた。「自分の中で思い通りの投球が徐々にでき始めているのはプラス。もっと突き詰めてやっていきたい」と表情は明るかった。胸の前で構えたグラブを横に引いてから、ゆったりと左足を上げた。久保巡回投手コーチと作り上げた腕から始動する新フォー