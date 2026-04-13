◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦（１１日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）ａｕトムスが絶対王者の貫禄を見せた。８２周で決勝が行われた。ＧＴ５００はＴＧＲチームａｕトムスのａｕトムスＧＲスープラ（坪井翔、山下健太組）がピット後のアウトラップ（タイヤが温まっていない周回）を狙って３７周目にトップに浮上。後半は影をも踏ませない一人旅で開幕戦を３連勝。前人未踏の総合４連覇に向けて最高