◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）２歳Ｇ１馬２頭が激突する第８６回皐月賞・Ｇ１は１９日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォや報知杯弥生賞ディープインパクト記念覇者バステールなど、重賞ウィナーの顔ぶれを「トク注馬」で紹介。「１週前プレーバック」として陣営のコメントも掲載する。奥村豊調教師（アクロフェイズ）「トライアルを