プロボクシングＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、ＷＢＣ同級挑戦者決定戦での９回終了ＴＫＯ勝ちから一夜明けた１２日、東京・新宿区の帝拳ジムで会見した。９月に予定される次戦で、５月２日に東京ドームで対戦するＷＢＣ同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と元世界４階級制覇王者の同級４位・井岡一翔（３７）＝志成＝の勝者へ挑戦することが濃厚だ。昨年１１月のＷＢＣ同級王座決定戦で拓真に敗れて