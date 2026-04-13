２人組ヒップホップユニット「ＣｒｅｅｐｙＮｕｔｓ」が、このほど米カリフォルニア州で米最大級の野外音楽フェス「コーチェラ２０２５」に初出演した。世界的ヒットを記録した「Ｂｌｉｎｇ―Ｂａｎｇ―Ｂａｎｇ―Ｂｏｒｎ」など１１曲を披露。観客もダンスを踊りだす盛り上がりにＲ―指定は「日本から自分たちのラップとＤＪという武器だけを持って、この世界最高のフェスにきました。俺たちの言葉と相方（ＤＪ松永）の音