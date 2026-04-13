◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）第８６回桜花賞は１２日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われ、１番人気のスターアニスが勝利を飾った。阪神ＪＦ・ＧＩを制した２歳女王は、４か月ぶりでも強さは健在。直線早めに力強く抜け出し、１冠目をゲットした。高野友和調教師（５０）＝栗東＝は、クラシック初勝利。２着も阪神ＪＦと同じくギャラボーグが入った。５着のアランカールまで上位