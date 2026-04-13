◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１０節磐田１―１（ＰＫ４―１）長野（１２日・長野Ｕスタジアム）Ｊ２ジュビロ磐田が１―１でＰＫ戦（４―１）にもつれ込んだＪ３長野との試合を制し、今季初の連勝を飾った。前半１６分、ＦＷマテウスペイショットが先制点を決めたが、同３９分に同点とされ、後半は押し込まれながらもしのいでＰＫ戦に突入。元日本代表ＧＫ川島永嗣（４３）が最初の２本をストップして、勝利を呼び込