ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回に2試合連続となる先頭弾の5号を放ったホームランボールは11歳の少年の手に渡った。レンジャーズの先発で18、19年にサイ・ヤング賞に輝いたデグロムと初対戦した大谷は初球の直球を完璧に捉え、右中間席へと運ぶ2試合連続となる先頭打者弾を放った。先発の佐々木朗希に先制点をプレゼントした。この打球を手にし