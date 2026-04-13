ヒップホップユニット「Creepy Nuts」が、10〜12日（日本時間11〜13日）に米国で開催された世界最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2026」に初出演した。初参加にして出演ステージのトリという大役を務め上げた。日本語のラップ、日本で生んだサウンドで最高峰のステージを沸かせた。全世界で累計ストリーミング再生数9億回を突破した楽曲「Bling−Bang−Bang−Born」が始まると、会場のボルテージは一