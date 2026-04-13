櫻坂46が、結成以来初の国立競技場公演を終えた。昨年には東京ドーム3日間ライブや初の京セラドーム大阪公演も成功させた。会場の都合など、その時その時でさまざまな要素があり、もちろん一概に比較はできないが、欅坂46時代には経験しなかったことを次々と実現し、形にしている。欅坂46として15年8月に結成し、20年10月の改名までが5年2カ月。改名から国立競技場ライブまで駆け抜けたのが5年半。リリースしたシングルCDは欅坂46