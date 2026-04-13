グラビア界期待のニューヒロイン溝端葵（24）と〓野真央（22）が表紙＆巻頭を飾るグラビアムック「FRIDAY GOLD 2026 Spring」（講談社）が13日、発売される。表紙画像と収録画像2点を公開した。同書は、25年末から26年2月までにFRIDAYで掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録したもの。表紙＆巻頭を飾るのは、昨年デビューすると一気にブレーク。メジャー誌のグラビアを総ナメにし、人気拡大中の溝端