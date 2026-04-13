過去3年連続でMVPを手にしている大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）は、今年もMVPを手に出来るだろうか。年間55本塁打を放った昨季も3年連続4度目の受賞を果たした大谷。次点となった“二冠王（本塁打＆打点）”のカイル・シュワバーに合計ポイント160差をつける圧勝劇は、まさに「大谷時代」を象徴する結末であり、投打二刀流を貫く偉才に対するライバル不在の状況を物語った。【動画】打った瞬間に確信本拠地熱狂