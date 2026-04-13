◆ファーム・リーグＤｅＮＡ１―３巨人（１２日・平塚）巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１２日、ファーム・リーグのＤｅＮＡ戦（平塚）で実戦復帰後初安打をマークした。「３番・二塁」で先発出場。３回２死の第２打席で、カウント２―２から入江のカーブを捉えて中前にはじき返した。順調な回復ぶりをアピールした。守備でも安定したグラブさばきを披露した。２回２死一塁では加藤の二ゴロを華麗にさばき、５回にも飛球をキ