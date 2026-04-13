シンガー・ソングライター長渕剛（69）が12日までにインスタグラムを更新。ミニアルバムを制作していることを明かした。長渕は「今、ミニアルバムをつくってるよ!!なんとみんな知ってる代表曲三曲に新曲三つ。代表曲はブラスセクションを入れたよ!管楽器ってめっちゃくちゃ難しい。。。」とサックスを手にしたショットを投稿した。この投稿にフォロワーからは「新しいことへの挑戦魂に敬服です」「早く聴きたいッ」「カッコいいっ