レースクイーン（レースアンバサダー）の有栖未桜（32）が12日、インスタグラムを更新。岡山国際サーキットで開催された自動車レース、スーパーGT開幕戦のGT300クラスの結果を報告した。有栖は「SUPER GT開幕戦OKAYAMA」と書き出し、「決勝日777号車は力強い走りを魅せ見事ポールトゥウィンでしたっ」と報告。今シーズンの新しいコスチューム姿で笑顔を見せた。続けて「1戦目から優勝最高すぎるっ！！速い！！！！すごい