Ｊ２藤枝は元日本代表ＤＦ槙野智章監督（３８）が就任した今季、終盤でも走力が落ちない集団へと進化した。その背景にあるのが、スプリント指導に特化したアプローチだ。今年度からクラブとパートナー契約を結んだ「ＳＰＲＩＮＴＣＯＡＣＨＰＲＯＪＥＣＴ」代表の秋本真吾スプリントコーチ（４４）が週２回ペースで、練習を通じて走力強化。終盤でもプレー強度を維持できるよう、７〜８割の出力を安定させる感覚を落とし込ん