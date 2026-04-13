「令和の峰不二子」と称されるモデルでインフルエンサーの阿部なつき（26）が12日、自身のインスタグラムを更新。高層レストランでの様子を投稿した。「渋谷のレストランで女子会」と報告。デコルテを大胆に露出したデザインのボディーライン際立つ黒のロングドレスショットを公開。「空が綺麗すぎて感動、、いつもと雰囲気ちがう写真かもっ」とつづり、絶景や夜景をバックにしたケーキの写真などを披露した。ファンやフォロワーか