◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・締め打者」でスタメン入りした本拠地・レンジャーズ戦で先発し、１点リードの３回にソロを浴びて追いつかれると、適時打も浴びて勝ち越しを許した初回は安打と四球で無死一、二塁のピンチを迎えたが、圧巻の３者連続三振