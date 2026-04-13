ハンガリーのオルバン首相（ゲッティ＝共同）【ブダペスト共同】ハンガリーで実施された議会（一院制、定数199）総選挙は12日、開票作業が進み、新興野党の中道右派「ティサ（尊重と自由）」がオルバン首相（62）の右派の与党「フィデス・ハンガリー市民連盟」に勝利する見通しとなった。オルバン氏は同日夜の演説で「野党になっても祖国と国民に奉仕する」と述べ、敗北を認めた。ロシア寄りの姿勢を深め、欧州連合（EU）のウ