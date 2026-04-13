【ロサンゼルス共同】米大リーグのドジャースは12日、本拠地で13日か始まるメッツとの3連戦の先発投手を発表し、山本由伸は14日（日本時間15日）の2戦目、大谷翔平は15日（同16日）の3戦目の先発が決まった。ともに中6日での登板。試合は3戦とも午後7時10分（同午前11時10分）開始。山本は3勝目、今季2試合に投げて防御率0.00の大谷は2勝目を目指す。