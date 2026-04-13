◇プロ野球セ・リーグ DeNA6-5広島(12日、横浜スタジアム)DeNAが広島に逆転勝利、試合後相川亮二監督が勝利に貢献した選手たちをたたえました。DeNAは4回にエラーから失点し、4点を追いかける展開。その後チームはホームラン3本を放つなど6点を奪い逆転で勝利しました。相川監督は試合後、「自分たちのミスから失点をしてしまうというところからよくもう一度ひっくり返した。悔しい思いをした選手もいますし、そういう中でもう一回